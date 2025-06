Vieira, niente Inter: i motivi del no e gli argomenti del Genoa, ma occhio alla Fiorentina

Due no in poche ore per l'Inter: prima quello da parte del Como per Cesc Fabregas, poi quello del Genoa per Patrick Vieira. Che, però, stando a quanto riporta Il Secolo XIX, ha opposto lui stesso un garbato rifiuto dinanzi all'interessamento della squadra nella quale ha militato da giocatore nella seconda parte del primo decennio del Duemila.

"Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo", in sostanza, la risposta di Vieira alle lusinghe nerazzurre, che poi avrebbero trovato solo 500mila euro di penale da pagare per liberare il tecnico dal contratto col Grifone come ultimo ostacolo. Invece, la scelta è ricaduta su Cristian Chivu, allenatore del Parma ed ex tecnico proprio delle giovanili nerazzurre, fino alla Primavera.

LA MOSSA DEL GENOA - I liguri, che hanno trovato in Vieira un porto sicuro dopo un avvio di stagione pericolante con Gilardino dopo le cessioni di Retegui all'Atalanta e di Gudmundsson in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, hanno dimostrato grande volontà di trattenere l'allenatore francese, convincendolo con la promessa di un rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026 di un ulteriore anno (2027) con relativo aumento dell'ingaggio che attualmente ammonta a circa un milione di euro a stagione, sulla scia del predecessore Gilardino.

OCCHIO AI VIOLA - Tramontate le piste nerazzurre che avrebbero potuto portare a Inter o Atalanta, per Vieira potrebbe aprirsi una nuova strada verso la Fiorentina in alternativa a Stefano Pioli, il primo obiettivo del presidente Rocco Commisso per prendere il posto del dimissionario Raffaele Palladino.