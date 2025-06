Vieri: "Dispiace per Inzaghi, se fai 2 finali di Champions in 3 anni sei uno squadrone. L'Inter è uno squadrone"

Bobo Vieri, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana, ha parlato al Viola Park a margine di un evento benefico in favore dell'ospedale di Careggi, Careggi gioca in Viola:

"Non mi aspettavo l'addio di Inzaghi, mi è dispiaciuto. Ha fatto quattro anni importanti, due finali di Champions in tre anni le fai solo se hai uno squadrone, l'Inter ha uno squadrone. Dispiace, secondo me ha fatto un buon lavoro.

NO DI FABREGAS - "Avrà avuto i suoi motivi, dicono volesse un progetto un po' più lungo. Ognuno deve seguire le sue priorità, è evidente che voleva rimanere a Como"