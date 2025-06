Neymar torna a giocare col Brasile dopo la rinascita al Santos: è stato convocato dopo più di un anno

Si sta concretizzando il grande ritorno di Neymar con la maglia del Brasile. La Selecao infatti ha convocato O' Ney per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il ritorno dell’asso del Santos era nell’aria e ora è stato avallato dal commissario tecnico Dorival Junior che ha annunciato la lista dei 23 giocatori per il doppio confronto con Colombia e Argentina del 20 e del 25 marzo.

IL RITORNO - Neymar manca da più di un anno per infortunio e il suo rientro sarà fondamentale per una squadra che si sta rialzando. I cinque volte campioni del Mondo infatti hanno 18 punti, si trovano al quinto posto in classifica e devono consolidare una qualificazione che a tratti pareva complicata. Dopo la sfortunata parentesi all’Al-Hilal, Neymar è tornato al Santos dove, in sette partite giocate nel 2025, ha realizzato tre gol e tre assist. L'attaccante di 33 anni non gioca con il Brasile dalla sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay del 17 ottobre 2023 ed è ancora il miglior marcatore della storia dei verdeoro, dopo aver superato Pelé.

I CONVOCATI - Questo l’elenco dei convocati rispetto alla lista dei 52 pre-convocati dai quali sono stati tagliati l'esterno della Fiorentina, Dodò, e il centrocampista dell'Atalanta, Ederson.

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Al-Nassr)

Difensori: Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Centrocampisti: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos)

Attaccanti: Estevao (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)