Nico Paz fra il sogno Yamal, il Como e l'Inter. Dalla Spagna: Real Madrid, il fattore Ancelotti decisivo

Nico Paz, talento spagnolo naturalizzato argentino in forza al Como, parla ai canali ufficiali del club lariano.

Il passaggio dal Real Madrid al Como?

"E' stato un grande cambiamento per me. Nel Real Madrid avevo giocato nelle categorie inferiori, è stato un cambiamento molto difficile da fare ma molto bello e mi sto adattando e ho molta voglia di proseguire".

Se potesse scegliere, con quale calciatore vorrebbe giocare?

"Ho già avuto la fortuna di giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo, e di farlo con gente come Vinicius e Bellingham. Se dovessi dirne un altro adesso direi Lamine Yamal, è fra i più forti al mondo".

La partita giocata con Messi con l'Argentina?

"Il miglior momento della mia vita fino a qui. E' stata una locura, giocare col migliore della storia. Sono felicissimo e grato per aver potuto vivere quel momento".

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE - Ricordiamo che nella scorsa estate il Real Madrid ha venduto a titolo definitivo Nico Pazo al Como per 6 milioni tenendosi però il 50% sulla futura rivendita oltre a un diritto di recompra nei prossimi tre anni: per 8 milioni nel 2025, per 9 nel 2026 e per 10 nel 2027. La situazione di Nico Paz ha anche altri osservatori molto interessati, fra i quali soprattutto l'Inter, che ha inserito il classe 2004 fra i suoi obiettivi di mercato, con l'obiettivo di ringiovanire la rosa senza diminuirne la qualità.

DALLA SPAGNA: ANCELOTTI DECISIVO - Intanto, le ultime notizie provenienti dalla Spagna su Nico Paz mettono in evidenza soprattutto un particolare: con Carlo Ancelotti ancora sulla panchina del Real Madrid, l'attuale giocatore del Como avrebbe molte probabilità di tornare al Real Madrid, ma senza Ancelotti in panchina nella prossima stagione (come è molto probabile che avvenga), il futuro di Paz potrebbe essere ancora in Italia.

