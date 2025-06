Nico Paz sulle orme di Yamal: assist a San Siro, lo stadio che l'Inter vuole far diventare casa sua. Storia sul goal annullato

"Vogliamo costruire insieme il nuovo stadio più bello d'Europa". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato così prima della gara contro il Como a San Siro. Che l'Inter vuole far diventare la nuova casa calcistica di Nico Paz. Il trequartista argentino è stato ripreso dalle telecamere durante la ricognizione a bordocampo nel pre-partita, mentre fotografava con il cellulare lo Stadio Meazza. Dove ha giocato la sua seconda partita in carriera dopo quella persa 2-0 contro l'Inter due giorni prima di Natale.

Al 33' Nico Paz ha servito l'assist per il goal del momentaneo vantaggio segnato da Lucas Da Cunha. Salendo a quota 6 goal e 6 assist in questo suo primo campionato di Serie A: tra i calciatori con almeno 5 reti e altrettanti assist nei 5 campionati più importanti in Europa, soltanto Lamine Yamal (classe 2007 del Barcellona con 5 goal e 11 assist nella Liga spagnola) è più giovane di lui (classe 2004).

L'Inter ha già iniziato a muoversi, facendo leva sul buonissimo rapporto tra il vicepresidente Javier Zanetti e il padre di Nico Paz, ma i nerazzurri devono fare i conti con il Real Madrid. Infatti, dopo averlo ceduto a titolo definitivo al Como per 6 milioni di euro nello scorso mercato estivo, il club del presidente Florentino Perez si è riservato il 50% sulla futura rivendita oltre a un diritto di recompra nei prossimi tre anni: per 8 milioni di euro nel 2025, per 9 milioni di euro nel 2026 e per 10 milioni di euro nel 2027.

Nel frattempo il Como sta cercando di eliminare tutte queste clausole, ma sarà una missione quasi impossibile. Perché il Real Madrid non sembra avere alcuna intenzione di perdere il controllo della situazione su un talento del calibro di Nico Paz. Ciò non significa che l'Inter non abbia possibilità di ingaggiarlo, magari con una formula alla Brahim Diaz. Quest'ultimo ha giocato tre stagioni nel Milan, per poi tornare al Bernabeu nell'estate del 2023.

Ammonito al 92', Nico Paz era diffidato e salterà per squalifica la prossima gara di campionato in casa con l'Empoli dopo la sosta per le nazionali, con la sua Argentina impegnata contro Uruguay e Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Dopo la partita Nico Paz ha postato in una storia su Instagram l'immagine del Var che ha annullato per fuorigioco il secondo goal di Da Cunha, aggiungendoci tre emoji dubbiose.