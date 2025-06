Nicolas Jackson-Chelsea, super rinnovo: firma fino al 2033

Tra i tanti attaccanti a disposizione del Chelsea trova sempre spazio Nicolas Jackson. La punta senegalese parte sempre un gradino più sopra degli altri e ringrazia a suon di gol: in quattro partite stagionali - tre in Premier League e una nei preliminari di Conference League - ha già fatto due gol e un assist, tutti nel campionato inglese. Maresca l'ha piazzato al centro dell'attacco nel suo 4-2-3-1, è lui il riferimento offensivo con tre tra Madueke, Palmer, Neto, Joao Felix e Nkunku dietro di lui.

IL RINNOVO DI NICHOLAS JACKSON CON IL CHELSEA - Così come l'allenatore, anche la società crede molto nel ragazzo e per questo ha deciso di prolungargli il contratto che scadeva nel 2031. Jackson ha firmato un nuovo accordo allungando il rapporto per altri due anni: la nuova scadenza è fissata per giugno 2033. La conferma arriva dal comunicato ufficiale del Chelsea: "Il Chelsea è lieto di annunciare che Nicolas Jackson ha firmato un'estensione del contratto di due anni fino al 2033".

LE PRIME PAROLE DI JACKSON DOPO IL RINNOVO - Dopo la firma sul contratto ecco anche le prime parole di Jackson: "Sto molto bene e sono molto felice di firmare un nuovo contratto e di restare qui. È fantastico che il club abbia fiducia in me. Sto lavorando molto duramente. Sono molto felice di prolungare il mio contratto e di restare per molti anni". Il Chelsea ha investito 30 milioni di euro per prendere Jackson dal Villarreal nell'estate scorsa: nella sua prima stagione a Londra ha segnato 17 gol in 44 partite.