Niente Inter e Milan per Mosquera: accordo con l'Arsenal. Trattativa avviata con il Valencia

Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 già nel mirino di Inter e Milan è a un passo dall'Arsenal. La trattativa tra i Gunners e il Valencia sta procedendo in maniera spedita, con il calciatore che avrebbe già dato l'ok al trasferimento.

ACCORDO - Mosquera, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbe già detto sì all'Arsenal. I termini prinicipali del contratto tra il difensore spagnolo e la società inglese sarebbero già stati concordati, con la scadenza del nuovo contratto che dovrebbe essere il 30 giugno 2030. Il direttore sportivo Andrea Berta sta conducendo la trattativa con il Valencia che, a breve, dovrebbe entrare nelle fasi finali. Il pressing contnuerà nelle prossime ore, con gli inglesi che contano di chiudere per il centrale, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

I NUMERI - In quattro stagioni al Valencia, Mosquera, al netto delle difficoltà della squadra spagnola, si è messo in mostra. Ad appena 20 anni (ne compirà 21 domani, il 27 giugno) ha già giocato ben 90 partite in Liga, con un solo goal. Ha fisico - 191 centimetri la sua altezza - e velocità. Doti che avevano attirato l'interesse di Inter e Milan che, però, sono ormai state superate dall'Arsenal. La chiusura dell'affare è a un passo.