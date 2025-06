Verona, tutti i nomi per il dopo Coppola

La Juventus lo ha corteggiato a lungo, ma il futuro di Diego Coppola è lontano dall'Italia: nuova avventura in Premier League, è ufficialmente del Brighton.

Si decide il futuro del difensore centrale classe 2003 di proprietà dell'Hellas Verona, impegnato in questi giorni con l'Italia nelle qualificazioni Mondiali (in campo per 90' contro la Norvegia nella rovinosa sconfitta degli Azzurri a Oslo, che ha portato all'esonero del ct Luciano Spalletti). Dopo settimane di abboccamenti con i bianconeri, che accarezzavano la possibilità di ingaggiare il 21enne in vista del Mondiale per Club, i Seagulls hanno affondato e sono arrivati alla linea del traguardo.

BRIGHTON-COPPOLA AI DETTAGLI - Il Brighton ha presentato un'offerta ufficiale al Verona per Coppola: 10 milioni di euro, questa la proposta dei Seagulls.

LA STAGIONE DI COPPOLA - In questa stagione Coppola ha collezionato 34 presenze in Serie A (più una in Coppa Italia) realizzando 2 goal, uno contro il Parma alla 16esima giornata di campionato e uno contro il Lecce alla 36esima.

IL SOSTITUTO - Intanto in entrata l'Hellas Verona è al lavoro per riportare in Italia il difensore centrale danese Victor Nelsson del Galatasaray (reduce da un prestito alla Roma) e/o il portoghese Pedro Alvaro (classe 2000 scuola Benfica), in scadenza di contratto con l'Estoril. Senza escludere i possibili ritorni dal Bologna di Nicolò Casale (classe 1998 ex Lazio) e dell'argentino Nicolas Valentini (classe 2001) dalla Fiorentina oltre all'arrivo del nazionale albanese classe 1996 Ardian Ismajli, in scadenza di contratto con l'Empoli e cercato pure dal Torino. L'ultima pista per il Verona porta al classe 2001 del Frosinone, Ilario Monterisi.