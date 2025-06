Niente Milan, niente Inter: Adarabioyo ha scelto il suo futuro

Brutte notizie oltremanica per le nostre squadre. Uno dei loro obiettivi, Tosin Adarabioyo, potrebbe presto sfumare. Il difensore classe 1997 del Fulham è in scadenza di contratto a fine stagione: una situazione la sua che, mista all'indubbio valore del giocatore, aveva stuzzicato Inter e Milan, alla ricerca di centrali affidabili.

Secondo quanto scrive The Northern Echo però Adarabioyo avrebbe optato per restare in Premier League e accettare la corte serrata del Newcastle. I Magpies devono rientrare nei parametri del Fair Play finanziario e, per quello, stanno puntando sui parametri zero.