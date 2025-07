Niente Milan, sfuma De Cuyper: affare fatto fra Bruges e Brighton, le cifre

Sfuma definitivamente l'arrivo di De Cuyper al Milan: affare fatto fra Brighton e Club Brugge sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 20 milioni di euro più bonus.

Sfuma un importante obiettivo per la fascia sinistra del Milan. Come viene riportato da Fabrizio Romano, il Brighton ha trovato un accordo con il Club Brugge per l’arrivo in Premier League di Maxim De Cuyper. Stretta di mano totale sulle cifre per un’operazione a titolo definitivo da ben 20 milioni di euro di base fissa più bonuhs.

De Cuyper si sottoporrà alla visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto entro le prossime 24 ore, dato che tutta la documentazione formale è pronta ed è stata firmata dalle parti. De Cuyper è il nuovo rinforzo per la zona difensiva mancina del Brighton di Fabian Hürzeler.

Sfuma dunque la pista che portava al Milan, impegnato parallelamente in un’altra trattativa con il Bruges per portare Ardon Jashari in rossonero. Ma per il ruolo di terzino sinistro al posto di Theo Hernandez, diretto in Arabia Saudita verso l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, il Milan dovrà guardare altrove.