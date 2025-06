Noel Urbaniak, il raccatapalle che ha beffato l'Italia e fa impazzire la Germania: "E' bastato uno sguardo"

Kimmich? Musiala? Kleindienst? No, l'eroe di Dortmund è un altro: Noel Urbaniak, il raccattapalle 15enne che ha provocato l'incredibile secondo goal della Germania contro l'Italia.

Le immagini del raddoppio tedesco nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League hanno fatto il giro del mondo e imbarazzato gli Azzurri di Luciano Spalletti.

Josha Kimmich batte un calcio d'angolo veloce dalla destra, Jamal Musiala tutto solo nell'area piccola segna a porta vuota mentre Gianluigi Donnarumma e compagni discutono tra di loro sulle marcature. A conti fatti, visto il 3-3 finale, è il goal che ha condizionato partita e qualificazione.

Kimmich e Musiala i due volti della rete surreale, ma per i tedeschi il vero eroe è stato un altro: il 15enne Noel Urbaniak, il raccattapalle che ha passato rapidamente la sfera a Kimmich consentendogli di battere rapidamente senza essere notato dai giocatori dell'Italia.

CHI E' NOEL URBANIAK - In patria Urbaniak è già diventato un eroe. Lui, tifoso del Borussia Dortmund e giocatore nelle giovanili dell'Hombrucher, impiegato (in stage) a Iserlohn, in uno stabilimento di carne (per kebab).

Più volte in partita l'emittente Rtl lo ha inquadrato per poi intervistarlo anche al termine della partita e farsi raccontare l'intuizione sul goal: "Kimmich mi ha ringraziato per l'assist. Al momento dell'angolo ci siamo scambiati uno sguardo con lui, gli ho girato al volo il pallone, lui ha battuto rapidamente e crossato per Musiala. Due o tre minuti mi è arrivato il messaggio di mamma e papà sul telefonino, 'sei in tv!..'. Ero come sotto shock, ho trovato tutta la situazione totalmente irrealistica. Davvero pazzesco".

I COMPLIMENTI DI NAGELSMANN E DELLA GERMANIA - "Il goal più facile della mia carriera" ha ammesso Musiala a fine partita, anche Julian Nagelsmann si è complimentato con lui a Rtl dopo la partita: "E' stato un goal di livello mondiale da parte di tutti e tre, compreso il raccattapalle".

La stessa Federazione tedesca lo ha elogiato sui social e ha deciso di regalargli il pallone della sfida con tanto di autografo di Kimmich. E non solo: il direttore delle nazionali Rudi Voller gli ha promesso un biglietto omaggio per la prossima sfida casalinga della Germania.