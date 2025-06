"Noi non siamo l'Inter di Milano": il coro di sfottò dei tifosi del Botafogo è virale

Il Botafogo batte il Paris Saint-Germain e parte la festa dei tifosi brasiliani, che si lanciano in un coro di sfottò nei confronti dell'Inter diventato subito virale.

Una delle più grandi sorprese del Mondiale per Club è stata la clamorosa vittoria del Botafogo ai danni del PSG, Campione d'Europa e reduce dal netto successo per 4-0 contro l'Atletico Madrid all'esordio nella competizione.

A decidere l'incontro il goal di Igor Jesus (con tanto di esultanza alla Goku di Dragon Ball), che ha permesso alla formazione brasiliana di prendersi la vetta del gruppo B con sei punti, tre in più rispetto ai parigini di Luis Enrique e ai Colchoneros di Diego Simeone, questi ultimi prossimi avversari del Fogão.

Un'impresa incredibile festeggiata dai tifosi del Botafogo con un coro divenuto rapidamente virale e che ha come bersaglio l'Inter.

IL CORO DI SFOTTO' PER L'INTER - La vittoria contro il PSG ha generato l'entusiasmo della tifoseria brasiliana e, come si vede nei video sui social, è partito un coro eloquente: "Il Botafogo non è l'Inter di Milano". Uno sfottò in tutto e per tutto alla squadra nerazzurra, che recentemente ha avuto un risultato ben diverso contro i parigini.

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE - Il riferimento dei tifosi del Botafogo è ovviamente alla finale di Champions League giocata lo scorso 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra PSG e Inter, stravinta dalla squadra di Luis Enrique con un 5-0 senza appello. Una sconfitta dalle dimensioni enormi, valso il primo trionfo del Paris nella massima competizione UEFA e che stona con il successo del Botafogo al Mondiale per Club.

BOTAFOGO NON ANCORA QUALIFICATO - Con il successo contro il Paris Saint-Germain, il Botafogo si è avvicinato alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Manca solo un punto, basterà dunque un pareggio contro l'Atletico Madrid nell'ultima giornata della fase a gironi.

Il rischio di essere eliminati però è ancora presente per i brasiliani: se dovessero perdere in malo modo contro i Colchoneros e il PSG dovesse battere i Seattle Sounders con uno scarto ampio allora potrebbe concretizzarsi lo scenario.