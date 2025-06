Non solo Italiano, quando il Milan guarda a Bologna: la suggestione Sartori, l'intrigo Orsolini

– e che quasi certamente ripartirà da Fabio Paratici come direttore sportivo –Si ripartirà da una ventata di italianità, che passerà dalla scelta del prossimo allenatore ma che toccherà anche il mercato dei calciatori. I problemi meramente “tecnici” creati dall'aver presentato negli ultimi due anni liste per campionato e Champions League con una bassissima percentuale di giocatori nostrani si sono aggiunti a quelli di creare una base forte e solida anche nello spogliatoio. Da questa estate la tendenza sarà invertita e,

NUOVO ALLENATORE MILAN, C'E' PURE ITALIANO IN LISTA

Un legame molto particolare quello che recentemente si è venuto a creare tra il Milan ed il club emiliano, dove attualmente militano due ex rossoneri come Davide Calabria e Tommaso Pobega (in prestito fino a giugno) – mentre l'anno scorso Alexis Saelemaekers fu uno dei protagonisti della cavalcata verso la qualificazione in Champions - e verso il quale la dirigenza rossonera ha guardato con particolare attenzione negli ultimi tempi. Non soltanto a livello di calciatori. Oltre al recentissimo esempio di Vincenzo Italiano, allenatore che si è guadagnato il gradimento delle big del nostro calcio grazie all'ottimo lavoro di Firenze prima e Bologna ora, in più occasioni la suggestione legata al nome di Giovanni Sartori è stato tema di attualità in casa rossonera. Uno dei migliori dirigenti del campionato di Serie A, capace in Emilia di replicare le imprese costruite col Chievo Verona e con l'Atalanta, uno dei dirigenti ai quali il Milan ha pensato di affidare la responsabilità della propria area tecnica, in più di una circostanza sotto la gestione americana. Sondaggi che non sono però diventati mai nulla di concreto e che, recentemente, hanno permesso al Bologna di accelerare le pratiche per blindare il proprio direttore sportivo fino al 2027.

PARATICI SQUALIFICATO FINO A LUGLIO: COME POTREBBE OPERARE AL MILAN?

Pensi al Milan, pensi al Bologna e non si può non trovare in Riccardo Orsolini un ulteriore anello di congiunzione. L'esterno offensivo marchigiano sta vivendo la sua stagione più bella di sempre, proprio sotto la guida di Italiano, e guarda con rinnovato ottimismo alla possibilità di riuscire a convincere il ct della Nazionale Luciano Spalletti a concedergli una chance. Magari già a giugno, quando per gli Azzurri inizierà il percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026, contro Norvegia e Moldavia. Il classe '97, a segno anche in settimana ad Empoli per ipotecare il passaggio ad una storica finale di Coppa Italia, è letteralmente scatenato sotto l'aspetto realizzativo: ha siglato 5 goal nelle ultime 5 partite ufficiali ed è andato a bersaglio consecutivamente nelle ultime 3. Il suo nome ruota attorno all'orbita rossonera già da qualche anno e pure a gennaio le indiscrezioni su un suo trasferimento a Milano si sono rincorse.

MILAN, WALKER PREPARA GIA' IL RITORNO AL CITY?

Il Milan, nettamente stravolto dall'ultima sessione di mercato con l'arrivo di 5 nuovi calciatori rispetto all'estate – Walker, Bondo, Joao Felix, Santiago Gimenez e Riccardo Sottil – aveva fatto un pensiero ad Orsolini prima di affondare sull'esterno arrivato in prestito dalla Fiorentina. In parte per il discorso sulle liste già evidenziato, ma soprattutto per dotarsi di un giocatore capace di creare superiorità numerica sulla propria fascia di competenza e anche di apportare un buon contributo in fase di definizione. In questa stagione si sta superando, già con 13 reti e 4 assist all'attivo e un rendimento mai così efficiente. Basti pensare che nella stagione scorsa, quella nella quale Thiago Motta era comunque riuscito a valorizzarlo in maniera significativa, Orsolini si era fermato a 10 goal e 2 assist; leggermente peggio della prima annata in rossoblù dell'ex allenatore della Juventus, nella quale aveva messo a referto rispettivamente 11 goal e 4 passaggi decisivi. Il suo contratto col Bologna si esaurirà nell'estate del 2027, a meno che qualche big tra cui lo stesso Milan non decida diversamente. A gennaio non bastò mettere sul piatto alcune contropartite tecniche (Okafor, Chukwueze), a giugno servirebbe una proposta non inferiore ai 25-30 milioni di euro per strapparlo ai rossoblù.

