Non solo Nico Williams: i contratti più lunghi mai firmati

Lo spagnolo si è legato al club basco per altri 10 anni, ma non l'unico giocatore ad aver firmato a vita con una squadra

Il rinnovo di Nico Williams con l’Athletic Bilbao ha colto tutti di sorpresa: sembrava destinato al Barcellona, dove avrebbe ritrovato Yamal con cui ha vinto l’Europeo con la Spagna, invece ha firmato un nuovo contratto con la squadra basca fino al 2035. Altri 10 anni, in poche parole l’esterno d’attacco rimarrà a vita nel club che lo ha fatto crescere e nel quale gioca anche suo fratello Iñaki. Quello di Nico Williams è soltanto l’ultimo contratto lunghissimo firmato da un calciatore.

SCELTE DI CUORE - Non è un caso che l’Athletic Bilbao sia in prima fila quando si tratta di blindare i propri talenti: la scorsa estate Dani Vivian ha rinnovato con la squadra basca fino al 2032. Una decisione voluta fortemente dal presidente Jon Uriarte. Era il 1° giugno 2024 e stava per iniziare l’Europeo. Prima di lui è stato il turno di Oihan Sancet: il trequartista ha mostrato dopo una partita con il Getafe una maglia biancorossa con il numero 2032, comunicando in questo modo la notizia ai tifosi.

ANCHE IL PORTAFOGLIO CONTA - In Inghilterra è il Chelsea a essere famoso per la lunghezza dei suoi contratti: Mykhaylo Mudryk è arrivato a Londra dallo Shakhtar Donetsk nell’inverno del 2023 per 100 milioni. In quell’occasione l’ucraino ha firmato con i Blues per otto anni e mezzo, fino a giugno 2031. Enzo Fernandez lo ha superato di poco, arrivando a nove anni e mezzo. Era il 2023 quando il centrocampista si è trasferito dal Benfica al Chelsea per 127 milioni. Cole Palmer e Nicolas Jackson invece hanno rinnovato il loro contratto nel 2024 fino al 2033, portandolo come durata a nove anni.

GLI ALTRI CASI -Erling Haaland resterà al Manchester City per altre nove stagioni, fino all’estate 2034. L’attaccante norvegese ha prolungato con la squadra di Guardiola lo scorso gennaio. In passato invece è stata ancora protagonista la Spagna: Iker Casillas ha firmato nel 2008 con il Real Madrid per nove anni, Koke con l’Atletico per sette e Denilson con il Betis Siviglia per dieci. Non sempre però le scadenze sono state rispettate.