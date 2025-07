Non solo Papu Gomez: il Padova prende Harder e Villa

Il club veneto mette a segno altri due colpi in entrata. Anche Baselli in arrivo per le visite mediche.

Dopo aver ufficializzato l'acquisto del Papu Gomez, il Padova piazza altri due colpi in entrata.

Si tratta di Jonas Harder e Lorenzo Villa, che arrivano rispettivamente dalla Fiorentina e dalla Juventus.

Il primo, centrocampista classe 2005 ha esordito con la prima squadra in Conference League nel corso della stagione passata, mentre Villa ha trascorso l'ultima annata con la squadra Under 23 della Juventus in Serie C.

Il club veneto valuta anche la possibilità di prendere in prestito dall'Inter Luca Di Maggio, ma la trattativa al momento è ferma come sottolinea Sky Sport.

Sempre in entrata, è in arrivo anche Baselli atteso per le visite mediche.