Nuova avventura per Ilicic: il Koper annuncia l'arrivo dell'ex Atalanta

. L’ex Palermo e Atalanta ha firmato con il, squadra del massimo campionato sloveno, dando così il via a una nuova avventura dopo la conclusione della sua esperienza con ilal termine della. Il fantasista sloveno ha deciso di rimanere in patria, proseguendo la sua carriera nel massimo campionato sloveno.

ILICIC IN SERIE A - Il classe 1988, ex protagonista con Palermo, Fiorentina e soprattutto Atalanta, aveva lasciato l’Italia nel 2022 dopo una lunga militanza in nerazzurro, dove ha collezionato 136 presenze e 47 goal, diventando uno dei simboli del ciclo d’oro guidato da Gian Piero Gasperini. In rosanero disputò 98 partite e segnò 20 goal, prima di approdare alla Fiorentina, dove rimase fino al 2017, prima di iniziare il suo percorso con la maglia dei nerazzurri orobici. Il vero apice del suo percorso calcistico, grazie a prestazioni indimenticabili che gli valsero l’ammirazione europea

IL RITORNO A CASA - Il suo ritorno in Slovenia, al Maribor, ha segnato l’inizio di un percorso di rinascita dopo un periodo particolarmente complicato sia a livello personale che professionale. Con il club viola sloveno ha disputato tre stagioni, collezionando 78 presenze, 14 reti e 18 assist, numeri che gli hanno permesso di ritrovare anche la maglia della Nazionale, con cui ha partecipato a Euro 2024 e alle ultime sfide di Nations League del novembre scorso.

ORA IL KOPER - A 36 anni, Ilicic sceglie il Koper per continuare a divertirsi con il pallone tra i piedi e per contribuire alla crescita di un club ambizioso. Come dichiarato al momento della firma, “sono contento del nuovo ambiente, ma anche familiare, è qui che ho mosso i miei primi passi nel calcio di club. Capodistria è una città di calcio, i tifosi meritano una partita piacevole e buoni risultati. Spero che ci divertiremo tutti insieme”. Il Koper, dal canto suo, ha accolto Ilicic con entusiasmo, annunciando il suo arrivo con un video celebrativo accompagnato dal messaggio social: “Benvenuto al professore”.