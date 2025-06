Offerta dell’Atletico Madrid per Theo Hernandez: proposto Molina al Milan

C’è chi dice… no. A volte. Forse. Per un Simone Inzaghi che ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal e sarà il nuovo allenatore del club arabo, Theo Hernandez ha decisi di prendersi un po’ di tempo prima di dire subito sì alla squadra di Milinkovic, Cancelo e Koulibaly. Anzi, il terzino del Milan, a oggi, è orientato su altre scelte. Tra i rossoneri e l’Al-Hilal è già stato trovato un accordo verbale sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 30 milioni di euro più 5 di bonus.

L’ATLETICO MADRID OFFRE MOLINA PER THEO HERNANDEZ - La sensazione che Theo non sia convintissimo della destinazione araba, è legata anche al fatto che nei giorni scorsi ci sono stati dei colloqui tra l’agente del giocatore e l’Atletico Madrid. Il giocatore preferirebbe rimanere in Europa e prenderebbe in considerazione un’eventuale proposta ufficiale dei Colchoneros, che intanto, secondo Sky Sport, hanno offerto al Milan l’ex Udinese Nahuel Molina come parziale contropartita. Nel pacchetto messo sul tavolo dall’Atletico è previsto anche un conguaglio economico, inferiore rispetto all’offerta araba.

LA POSIZIONE DEL MILAN SU THEO HERNANDEZ - Il Milan è più scettico sull’offerta spagnola, i rossoneri vorrebbero cedere Theo Hernandez solo in cambio di un’offerta cash senza contropartite nell’affare, l’idea è quella di poter poi scegliere loro l’eventuale sostituto dell’esterno francese. Intanto dall’Arabia aspettando una risposta definitiva di Theo che sta riflettendo sul suo futuro: il giocatore vorrebbe continuare la sua carriera in uno dei principali campionati europei, la super offerta milionaria dell’Al-Hilal non basta - per ora - a convincerlo a raggiungere Inzaghi nella Suadi Pro League.