"Ogni Maledetto Fantacalcio": il nuovo film in uscita su Netflix

Ogni Maledetta Domenica? No, "Ogni Maledetto Fantacalcio". Un film dedicato al gioco - per qualcuno è quasi una filosofia di vita - che ogni anno coinvolge milioni di appassionati. Il film è in uscita il 27 agosto su Netflix, tra gli attori protagonisti ci sono Giacomo Ferrara, Silvia D’Amico, Francesco Russo, Enrico Borello, Antonio Bannò e Caterina Guzzanti.

LA TRAMA - La storia è quella di un trentenne pigro e creativo, Simone, sceneggiatore di professione con l'hobby del fantacalcio che si ritrova in un interrogatorio surreale portato avanti da una giudice cinica e ironica rappresentata da Caterina Guzzanti. Simone si ritrova in tribunale per la scomparsa del suo migliore amico Gianni, campione in carica della lega fanta "Mai una gioia" è sparito nel giorno del suo matrimonio, che coincide con l'ultima giornata di campionato. Turno decisivo per il fantacalcio. Gianni non si presenta all'altare e non mette neanche la formazione, da qui si innescano una serie di sospetti, ipotesi e dinamiche all'interno di un gruppo di amici.

LE COMPARSE NEL FILM - Tante comparse d'eccezione all'interno del film - tra loro anche Pierluigi Pardo, Leonardo Pavoletti e Diletta Leotta - che per gli appassionati di fantacalcio diventa un appuntamento imperdibile. Un racconto che gira intorno al fantacalcio ma mette in evidenza rapporti d'amicizia, competizione e disillusione. Perché il fantacalcio "non è solo un gioco", come recita il claim del film.