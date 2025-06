Olimpiadi 2024: Macchi d'argento nel fioretto, sconfitto al fotofinish tra le polemiche. Il ct Cerioni imbufalito

Filippo Macchi centra l'argento nella finale del fioretto maschile, dopo la sconfitta per 15-14 (e tre stoccate di spareggio nel finale) contro il campione olimpico, Cheung Ka Long (Hong Kong). Ottava medaglia per l'Italia, la terza d'argento. L'italiano ha creduto per due volte di avere piazzato la stoccata decisiva, il giudice invece ha sancito la ripetizione dell'assalto e anche nella terza occasione la decisione non ha trovato d'accordo Macchi e soprattutto il ct Stefano Cerioni, letteralmente imbufalito,.