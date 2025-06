Operazione Nostalgia, che festa a Vicenza: Totti in campo col figlio davanti a 11mila appassionati

E' andato in scena ieri, sabato 28 giugno, il raduno di Operazione Nostalgia a Vicenza, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: una giornata all'insegna del calcio di una volta, con protagonisti proprio i campioni che hanno acceso la fantasia dei tifosi negli anni d'oro del calcio italiano.

Allo stadio Romeo Menti è andata in scena la partita tra Winning Eleven e Master League, con in campo leggende assolute (Totti, Rivaldo, Toldo, Zamorano, Aldair, Hernanes, Simone, Winter) e tanti beniamini che hanno fatto la storia del calcio locale in Serie A (Lopez, Beghetto, Zauli, Luiso e il tecnico Guidolin). E' finita 5-9, con la doppietta di Schwoch e Di Natale e i gol di Marazzina, Lantignotti, Murgita e Pizarro. Per i “The Winning Eleven” invece a segno due volte Hernanes, Flachi, Rivaldo e Jeda. Nel finale di tempo c'è stato spazio per l'ingresso di Cristian Totti, in campo nella stessa squadra del padre.

Ma la partita, per quanto il pezzo forte dell'evento, è stata solo la ciliegina sulla torta di una giornata che ha coinvolto tutti già dal mattino, con un vero e proprio Fan Village in Largo Paolo Rossi e viale dello Stadio. Giochi, merchandising, sorprese e, soprattutto, il passaggio degli ex calciatori, che si sono prestati a foto, autografi, giochi e, ultimo ma non ultimo, i quiz di 1vs1, il brand di intrattenimento targato Goal e Calciomercato, partner dell'evento.