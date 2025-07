Opta, il supercomputer dice Scudetto all'Inter. Atalanta la rivale, Milan e Juve...

Chi vincerà lo scudetto 2024/25? La risposta ha provato a darla la nota azienda di statistiche legate anche al calcio Opta che ha provato ad interrogare il suo supercomputer inserendo i dati dei passati campionati, le modifiche alle rose e il percorso che aspetta le 20 squadre della nostra Serie A. E la risposta è stata indiscutibile.

E' l'Inter la grandissima favorita per la vittoria finale. Come si evince dallo studio di Opta Analyst, infatti, i nerazzurri sono favoriti con il 79,2%. La squadra allenata da Simone Inzaghi è invece pronosticata come secondo classificata finale con il 13,8% delle possibilità, al terzo posto con il 4,4% e al quarto posto con l'1,4%. Che l'Inter non riesca ad entrare tra le prime 4 posizioni che valgono la Champions League è dato allo 0,7%.

Chi dopo l'Inter? Secondo Opta, la seconda favorita per la vittoria dello scudetto è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha l'11,2% di possibilità di vittoria finale. Dopo i bergamaschi c'è la Juventus di Thiago Motta però con solo il 4,2%. Milan, Roma e Napoli sono infine molto più staccate rispettivamente con l'1,8%, l'1,3% e addirittura il solo 0,4%. Non sarà contento Antonio Conte che da sempre accetta un'avventura lavorativa a patto che ci sia almeno l'1% di possibilità di vittoria finale.