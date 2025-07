Orsolini ha gli occhi del mondo su di sé: Milan e Napoli in fila, per il Bologna serve un'offerta folle

L'esultanza di Riccardo Orsolini è diventata quasi iconica, praticamente un mantra come la necessità di far vedere a tutti che lui c'è e sta facendo grandi cose. Il toc toc alla telecamera dopo i suoi gol è un messaggio che il mondo del pallone ha iniziato ad ascoltare e ora, con il Bologna lanciato sia nella corsa ad un posto Champions in campionato, sia verso la finalissima della Coppa Italia da giocarsi contro il Milan, il talento italiano ha attirato su di se numerose sirene anche di calciomercato.



STAGIONE DA URLO -Classe 1997, a 28 anni Orsolini sta completando una stagione da urlo, migliorandosi in tutte le statistiche e, con ancora diverse gare da giocare, avendo già migliorato il suo record stagionale di goal segnati sia in campionato che in tutte le competizioni. In 34 partite giocate fra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha raggiunto quota 14 goal segnati (con anche 4 assist) di cui 12 nel nostro campionato compreso l'ultimo bellissimo in acrobazia contro l'Inter che è valso 3 punti vitali.

IL TENTATIVO DEL MILAN - Proprio il Milan che si ritroverà ad affrontare per ben 2 volte consecutive fra l'11 e il 14 maggio nel corso delle ultime battute dell'ultimo mercato invernale aveva fatto un tentativo per lui. Sartori e Di Vaio dissero no ad una proposta da 18 milioni complessivi, nonostante gli ottimi rapporti testimoniati dalle cessioni di Pobega e Calabria in rossoblù, perché Orsolini per questa stagione rappresentava un punto ferma insostituibile a stagione in corso e con così poco tempo a disposizione. I rossoneri non hanno però mai abbandonato la pista dato che nel corso della prossima estate cercheranno comunque almeno un rinforzo di alto profilo cresciuto nei vivai italiani per l'ormai annoso problema della compilazione delle liste.

IL NAPOLI DI MANNA E CONTE - Chi invece si è davvero accorto di Orsolini in questo finale di stagione è invece Antonio Conte che, se dovesse rimanere a Napoli, ha indicato in lui uno dei profili da andare ad inserire nell'organico che "dovrà fare un salto di qualità" per competere ovunque. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro, nel ruolo Politano non ha un vero e proprio sostituto e, sebbene sia sull'altra fascia la necessità più urgente, anche per l'out di desta i contatti sono stati avviati. Perfino per De Laurentiis, tuttavia, non sarà semplice.

IL BOLOGNA SPARA ALTO - Se già i 18 milioni complessivi presentati dal Milan sembravano una cifra irrisoria per poter anche soltanto prenderla in considerazione, il rendimento di "Orsonaldo" - come è stato ribattezzato dai tifosi emiliani - spinge in alto l'asticella del prezzo. Il contratto in scadenza 30 giugno 2027 dà al Bologna la parte del manico del coltello nelle trattative e servirà davvero un'offerta fuori mercato per convincere il patron Saputo a fare a meno della sua nuova stella. Del resto, già con Zirkzee e Calafiori un'estate fa il club rossoblù ha fatto capire che i talenti che è in grado di valorizzare vanno pagati a peso d'oro.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui