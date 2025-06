Osasuna, l’italiano Alessio Lisci è il nuovo allenatore

Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell’Osasuna. L’italiano ha firmato un contratto biennale

La Liga, dalla prossima stagione avrà un allenatore italiano tra i protagonisti del campionato.

Il romano Alessio Lisci, classe 1985, è il nuovo allenatore dell’Osasuna. Arriva nel massimo campionato spagnolo dopo l’esperienza al Mirandés in Segunda Division.

Lisci ha iniziato la sua carriera in panchina nelle giovanili della Lazio dove ha allenato giovanissimi ed esordienti.

IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale: "Alessio Lisci, nuovo allenatore dell’Osasuna Il club navarro ha raggiunto un accordo con l’allenatore italiano per le prossime due stagioni.

Il Club Atlético Osasuna ha raggiunto un accordo con Alessio Lisci affinché diventi il suo allenatore per le prossime due stagioni. Il tecnico italiano ha firmato un contratto con la società rojilla fino al 30 giugno 2027. Sarà presentato come nuovo allenatore dell’Osasuna domani, 24 giugno, alle ore

17:00 presso lo stadio El Sadar.

Alessio Lisci (4 novembre 1985; Roma, Italia) arriva al Club Atlético Osasuna dopo aver guidato il Club Deportivo Mirandés come grande rivelazione della LaLiga Hypermotion, in una stagione in cui la squadra di Miranda de Ebro ha totalizzato 75 punti nella stagione regolare e ha raggiunto la finale dei playoff per la promozione in Primera División. Questo secondo anno ad Anduva ha rappresentato il culmine di un ciclo iniziato la stagione precedente, quando la squadra aveva ottenuto la salvezza nella seconda divisione spagnola. Prima di lasciare il segno a Miranda de Ebro, Lisci si era fatto conoscere nel calcio professionistico con il Levante Unión Deportiva, dove ha svolto gran parte della sua formazione.

Il tecnico italiano ha iniziato la sua carriera in Spagna nella stagione 2011/12, come assistente dell’allenatore della squadra Juvenil División de Honor del Levante. Nel corso di un decennio, ha fatto carriera come allenatore delle giovanili del club di Orriols, fino a diventare nel 2020 l’allenatore della seconda squadra, l’Atlético Levante, in Segunda B, e nel 2021 dell prima squadra in massima categoria. A soli 37 anni gli fu affidato il difficile compito di risollevare una squadra che aveva raccolto solo 7 punti in 15 giornate. Nonostante nei successivi 23 incontri abbia ottenuto 28 punti, il bilancio complessivo non fus ufficiente per raggiungere una salvezza che era diventata molto complicata già nelle prime fasi del campionato.

Dopo un lavoro eccellente nei suoi due anni alla guida del Club Deportivo Mirandés, Alessio Lisci affronta ora la sfida di allenare il Club Atlético Osasuna in vista di una promettente stagione 2025/26 nella LaLiga EA Sports".