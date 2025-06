Osimhen, l'Al-Hilal di Inzaghi rilancia: 160 milioni di euro

L'Al-Hilal non si arrende e insiste per regalare all'allenatore italiano Simone Inzaghi due rinforzi importanti dalla Serie A. Infatti i dirigenti del club saudita hanno rilanciato sia per il terzino francese Theo Hernandez del Milan (LEGGI QUI), sia per Victor Osimhen.

Per convincere l'attaccante nigeriano ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita, secondo il Corriere dello Sport, l'Al-Hilal gli avrebbe offerto un contratto triennale fino a giugno 2028 da 40 milioni di euro netti a stagione con l'opzione per un anno in più. In tal caso ammonterebbe a 160 milioni di euro la cifra totale che guadagnerebbe Osimhen.

L'attaccante nigeriano è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Napoli, che (in caso di una sua mancata cessione entro il prossimo 30 giugno) ha un'opzione per prolungare l'accordo per un'altra stagione fino al 2027. Osimhen ha un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno con una clausola rescissoria, valida soltanto per l'estero, da 75 milioni di euro. In quest'ultima stagione Osimhen ha segnato 37 goal su 41 presenze in prestito ai turchi del Galatasaray, che a loro volta vorrebbero tenerlo. Sulle sue tracce vengono dati pure Manchester United e Juventus.

Il regolamento della nuova competizione Fifa consente alle squadre partecipanti di aggiungere 2 nuovi calciatori in lista tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025. Motivo per cui, almeno in teoria, Theo Hernandez e Osimhen potrebbe anche raggiungere l'Al-Hilal negli Stati Uniti. A patto che la squadra di Simone Inzaghi si qualifichi alla fase a eliminazione diretta, passando il proprio girone. Dopo le prime due giornate l'Al-Hilal ha 2 punti in classifica, 2 in meno di Real Madrid e Salisburgo a quota 4, ma nell'ultima giornata gioca contro i messicani del Pachuca, già eliminati e ultimi a zero punti.