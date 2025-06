Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus

Il domino dei centravanti di mezza Europa è pronto a scattare e la prima tessera che tutto metterà in moto potrebbe essere rappresentata dalla scelta che dovrà fare Victor Osimhen. Il bomber nigeriano rientrerà ufficialmente il prossimo 30 giugno dal prestito al Galatasaray, ma sarà la cessione più remunerativa del Napoli di questa sessione estiva di calciomercato. Ma dopo il no all'offerta dell'Al-Hilal dove può finire l'ex-Lille?



IL NO AD INZAGHI E ALL'ARABIA - Osimhen oggi ha detto no alla maxi-offerta proveniente dall'Al-Hilal del neo allenatore Simone Inzaghi per trasferirsi in Arabia Saudita. Sul tavolo c'era un maxi-ingaggio da 40 milioni di euro lordi annui e il pagamento della clausola rescissoria in favore del Napoli. L'Al-Hilal lo voleva per il Mondiale per Club negli Stati Uniti, ma il 9 nigeriano ha però detto no perché a 26 anni si sente ancora nel pieno della sua carriera e vuole provare a giocarsi le sue chance di vincere qualcosa in un campionato top Europeo o addirittura la Champions League.

Nel contratto di Osimhen con il Napoli in scadenza 30 giugno 2026 è presente innanzitutto una clausola di rinnovo in favore del club fino al 30 giugno 2027, ma anche. Aurelio De Laurentiis non farà quindi sconti e, in caso di contatto con club italiani, pretenderà la stessa identica cifra.

LA FIDUCIA DEL GALATASARAY - Osimhen dal Napoli percepisce oggi un ingaggio da 10 milioni di euro annui e la stessa cifra è pronta a garantirgliela il Galatasaray che però non è disposto ad arrivare al pagamento dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Nella serata di martedì il vice-presidente dei giallorossi, Ibrahim Hatipoglu ha ribadito la propria fiducia: "Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che possa restare al Galatasaray. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il trasferimento insieme all’agente italiano George Gardi anche se non è facile".

I RUMORS SU MILAN E JUVENTUS - E se non fosse Galatasaray? Da tempo si stanno rincorrendo rumors e voci di mercato anche sulla possibile permanenza in Serie A del centravanti che ha vinto lo scudetto col Napoli nel 2022/23. La Juventus lo aveva messo in cima alla lista degli obiettivi per sostituire Dusan Vlahovic quando Giuntoli (che lo portò in Azzurro), ma oggi il dirigente toscano non è più a Torino. Il Milan, che è alla ricerca di un 9 top, potrebbe pensare di investire su di lui solo in caso di partenza di Rafael Leao (su cui però il Bayern ha frenato).

LA PREMIER - La priorità di Osimhen è però oggi un'altra. La sua speranza è da sempre stata la possibilità di confrontarsi con la Premier League, campionato che non solo può sostenere il suo ricco ingaggio, ma che offre anche una vetrina internazionale più importante. Fra i top club che stanno cercando un attaccante ci sono Arsenal, Chelsea e soprattutto Manchester United che potrebbe lasciar partire Hojlund in direzione Inter dando il via al domino di prime punte in tutta Europa.

