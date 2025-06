Osimhen temporeggia: c'è la data per far scendere il prezzo. Una sola strada per la Juventus

Igor Tudor ha chiesto un bomber a Damien Comolli, e il nuovo dirigente della Juventus vuole fare il massimo per accontentare l’allenatore. Una volta che la pista Gyokeres ha perso quota per via dei costi altissimi e della preferenza dello svedese per la Premier League, rimangono approcci per David e un'attesa per Osimhen. Quello del nigeriano sarebbe il profilo preferito, ma serve pazienza:

ma il nigeriano resterà in Serie A? Il parere dei bookmaker sul suo futuro.

COSA SERVE - Innanzitutto, sarebbe importante cedere Vlahovic, ma per adesso non ci sono soluzioni all'orizzonte nel breve: La Gazzetta dello Sport scrive di una certa freddezza nei confronti della proposta del Fenerbahce di Josè Mourinho, ma qualcosa può venir fuori da St. James' Park, casa del Newcastle. Arrivano tre settimane decisive anche per via della situazione contrattuale di Osimhen.

STAND-BY - Nel frattempo il nigeriano aspetta, in vacanza. La possibilità di tornare in Serie A e di farlo con la Juventus lo intriga, si legge sulla Rosea, e per questo le altre proposte, quella dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi e quella di un Galatasaray bis, sono in secondo piano. Certo, non c'è più Cristiano Giuntoli al timone bianconero, ma il gradimento della Vecchia Signora rimane.

GIOCO AL RIBASSO - Osi probabilmente aspetterà fino a metà luglio, ovvero la data di scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni valida per l'estero nel contratto col Napoli, poi sceglierà il proprio futuro. Anche perché, senza la clausola, il prezzo è destinato a scendere, e allora sì che i bianconeri potrebbero far valere le proprie carte: sarebbero ancora ancora validi gli sgravi del Decreto Crescita, che alleggerirebbero il carico a livello fiscale. De Laurentiis spera di trovare prima un club estero che saldi il conto e accontenti il nigeriano, mentre la Juventus si muove per essere pronta alla coincidenza: il treno passerà una volta sola.

