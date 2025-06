Osimhen, tra l'Al-Hilal e il Galatasaray c'è il Napoli: Conte lo convoca per il ritiro, la situazione

Victor Osimhen resta un caso di calciomercato e tra il forte interesse dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi e la volontà del Galatasaray di trattenere in rosa il bomber nigeriano, spunta il Napoli, con mister Antonio Conte che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, convocherà il centravanti di ritorno dal prestito con il club turco per il ritiro estivo.

Osimhen dovrà presentarsi il 17 luglio in Trentino a Dimaro Folgarida, sede dove il Napoli svolgerà la preparazione estiva in vista dell'inizio del campionato. Come da regolamento, infatti, i giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti devono essere convocati per il ritiro estivo. Questo vale anche nei casi più spinosi, proprio come quello che vede il nigeriano in rotta totale con l'ambiente partenopeo.

Anche se ad oggi il futuro di Osimhen resta più incerto che mai, il programma prevede che il Napoli farà partire l'invito a Osimhen per essere a Castel Volturno per il giorno 14 o il 15, consentendogli di sottoporsi alle visite mediche, per poi viaggiare alla volta del Trentino con capitan Di Lorenzo e compagni. Nei giorni di mezzo, però, il Napoli si aspetta di portare avanti una trattativa per la cessione di Victor, per cui esiste una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valevole solo ed esclusivamente per l'estero e con scadenza il 15 luglio.

Chi spera di approfittare di questa situazione è sicuramente l'Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, che da ormai diverse settimane sta insistendo per convincere il giocatore ad accattare la destinazione saudita, mettendo sul piatto un ingaggio faraonico. Oltre al club arabo, resiste la candidatura del Galatasaray, che vorrebbe riavere in rosa Osimhen.

Il giocatore, però, molto probabilmente aspetterà fino a metà luglio, ovvero la data di scadenza della clausola rescissoria da 75 milioni valida per l'estero, per poi scegliere il proprio futuro. Sì, perché senza la clausola il prezzo è destinato a scendere di parecchio e in questo caso non sarebbe da escludere totalmente l'idea Juventus, con i bianconeri in cerca di un attaccante al posto dell'ormai separato in casa Dusan Vlahovic.