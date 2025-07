Osimhen vuole restare al Galatasaray: il Napoli fissa il prezzo e spuntano gli sponsor per sostenere l'operazione

Secondo il Corriere dello Sport, Victor Osimhen ha comunicato al Galatasaray la volontà di restare in Turchia: ecco come l'affare può andare in porto

Victor Osimhen vuole restare al Galatasaray anche per le prossime stagioni. Lo rivela il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'attaccante nigeriano abbia comunicato la volontà di continuare a giocare nel club turco a lungo termine. Dopo il no all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che aveva messo sul tavolo un contratto multimilionario per il giocatore, da 35 milioni netti a stagione, l'ingarbugliata situazione legata al futuro del centravanti di proprietà del Napoli sembra potersi risolvere.

Come riferito dal Corriere dello Sport, infatti,. Adesso il club allenato da Okan Buruk dovrà soddisfare le pretese economiche del club campione d'Italia, che non ha alcuna intenzione di fare sconti.e valevole solo per l'estero. Non servirà, quindi, un accordo tra Napoli e Galatasaray, bisognerà "solamente" far recapitare a De Laurentiis un assegno da 75 milioni per assicurarsi il bomber nigeriano.- Osimhen dalla sua parte non ha intenzione di rinunciare allo stipendio che il club turco può garantirgli (circa 12 milioni di euro netti a stagione) e per questo motivo ha deciso di trovare un compromesso, rifiutando i soldi dell'Arabi, per restare nel calcio europeo. L'intesa tra il giocatore e il Gala è totale, anche se adesso è la squadra giallorossa a dover fare il passo, stanziando i soldi per pagare la clausola rescissoria. A tal proposito,