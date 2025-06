Otto secondi con la palla in mano, la nuova regola per i portieri al via con gli Europei Under 21

Gli Europei Under 21 hanno preso ufficialmente il via e fra le squadre protagoniste ci sarà anche l'Italia di Carmine Nunziata. Con essi è però iniziata anche una nuova implementazione del regolamento arbitrale voluto dall'IFAB con in particolare una nuova norma legata ai portieri introdotta lo scorso 1° marzo.

SOLO OTTO SECONDI - Secondo questo nuovo regolamento, se un portiere trattiene il pallone per più di otto secondi dopo aver effettuato una parata, l'arbitro (che nel frattempo scandirà con il braccio il passare dei secondi) fischierà fallo e assegnerà un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria. Una regola che sostituisce quella dei "6 secondi" che assegnava però un calcio di punizione a due.

LE LINEE GUIDA - Le linee guida della UEFA per gli arbitri nell’applicazione di questa nuova regola sono tre:

Il conteggio degli otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo del pallone e non è contrastato da un giocatore avversario. L’arbitro effettuerà visibilmente il conto alla rovescia degli ultimi cinque secondi, assicurandosi che il portiere possa vederlo. Se gli avversari iniziano a fare pressione o a ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l’arbitro interromperà il conteggio e assegnerà un calcio di punizione indiretto a favore del portiere.

REGOLA VALIDA PER TUTTE LE COMPETIZIONI UEFA - La regola non sarà "una tantum" e questo Europeo sarà effettivamente il suo esordio ufficiale. Da oggi sarà poi utilizzata in tutte le partite delle competizioni Uefa quindi anche qualificazioni ai Mondiali, Nations League e soprattutto Champions League, Europa League e Conference League.