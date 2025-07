Padova, doppio colpo: in arrivo Papu Gomez e Baselli

Doppio colpo per il Padova in Serie B: in arrivo sia Alejandro 'Papu' Gomez che Daniele Baselli

Si avvicina a grandi passi un doppio colpo per il Padova. Come riportato da Sky Sport, si sta concretizzando il sogno della società veneta che sta per chiudere per due arrivi di assoluto spessore: sono sempre più vicini, infatti, gli arrivi di Alejandro ‘Papu’ Gomez e di Daniele Baselli.

I due giocatori hanno accettato le rispettive offerte consegnate dal club biancoscudato e si preparano a essere i due grandi rinforzi in vista di una stagione che vedrà il Padova protagonista del campionato di Serie B.

Il fantasista argentino incontrerà Andreoletti nella serata di oggi – 3 luglio 2025 -, mentre nella giornata di domani è previsto lo scambio dei documenti e la firma sul contratto che legherà l’ex Atalanta al Padova.

Come riporta Matteo Moretto,. Tornerà a giocare una partita ufficiale dopo la sospensione, che scadrà il 20 ottobre.Inoltre, ilha ufficializzato anche l’arrivo in prestito dal Torino dil centrocampista classe 2004 rimarrà in rosa sino al 30 giugno 2026.