Gazzetta - Pairetto (Empoli-Milan) fermato per un turno. E adesso si accelera per il Var a chiamata

E' terminato un weekend particolarmente complicato per il mondo arbitrale, con tanti episodi polemici nel giro di poche ore: se Open Var ha assolto totalmente Abisso per il fallo di mano di Gatti in Como-Juve e parzialmente Pairetto per il non rosso a Cacace in Empoli-Milan, arriva una bocciatura pesante per Feliciani e il suo Var Di Paolo, che non hanno valutato bene la trattenuta di Sabelli su Sanabria nel finale di Torino-Genoa.

Ad ogni modo, scrive La Gazzetta dello Sport, le spiegazioni fornite a Dazn da Elenito Di Liberatore non hanno placato le polemiche soprattutto per il rosso a Tomori, una casistica che ha inibito il Var e che molti chiedono in coro di rivedere nel protocollo.

Pairetto, dunque, verrà con ogni probabilità fermato per un turno, al pari di Feliciani, e non dirigerà nella 25esima giornata di Serie A. Intanto, qualcosa si muove tra i vertici arbitrali e la FIGC.

VAR A CHIAMATA? - Il neo rieletto presidente federale Gabriele Gravina si è detto disponibile ad aprire le porte al Var a chiamata, una novità allo studio dell'IFAB (l'organo internazionale che si occupa del regolamento del calcio). Sarà possibile introdurlo senza spezzettare troppo il gioco? Si pensa di limitarla a poche casistiche fondamentali: gol, rigori, espulsioni dirette, scambi di identità.