Palermo, in 2.000 al Barbera per Filippo Inzaghi: "Mai avuto un'accoglienza così

Un'accoglienza da sogno per Filippo Inzaghi, l'uomo scelto dal Palermo per tornare in Serie A. Lo specialista della Serie B, l'allenatore che ha portato alla massima serie il Benevento (2019/20) e il Pisa dopo 35 anni, ha vissuto la sua prima giornata da tecnico dei rosanero.

LA GIORNATA - Inzaghi, come racconta Gianluca Di Marzio, è atterrato in mattinata all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Poi giro nella città e passaggio al Renzo Barbera, dove erano ben 2.000 i tifosi ad accoglierlo. Un vero e proprio bagno di folla nel piazzale dello stadio. Cori, bandiere e tanta voglia di Serie A: "Conquistiamola questa Serie A", hanno cantato i sostenitori rosanero.

LE PAROLE - "Non ci si abitua mai a queste emozioni, è la più grande accoglienza che io abbia mai ricevuto. Penso che oggi tutti abbiano capito perché ho scelto Palermo. Vi ringrazio per questo affetto, me lo dovrò meritare. Non mi piace fare tante chiacchiere, mi piace fare i fatti. Io e i miei giocatori speriamo di dimostrarvi di essere all’altezza. Per realizzare il nostro sogno, abbiamo bisogno di voi. In questo stadio magnifico ho provato sempre delle emozioni da avversario, finalmente adesso sarò insieme a voi. Vi chiedo di starci vicino perché siete il dodicesimo uomo e noi abbiamo bisogno di voi".

PRESENTAZIONE - La prima conferenza sarà giovedì 26 giugno alle ore 11 nella sala stampa del Palermo CFA. Poi il 13 luglio la partenza per il ritiro in Valle d'Aosta fino al 1° agosto. Esordio in gare ufficiali il 16 agosto, alle 21:15, in Coppa Italia contro la Cremonese.