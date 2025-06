Palermo, inizia l'era di Filippo Inzaghi: è ufficiale

A poche settimane di distanza dall'impresa alla guida del Pisa, riportato in Serie A a distanza di 34 anni dall'ultima volta, il tecnico piacentino accetta una nuova e ambiziosa sfida in Serie B raccogliendo l'eredità di Alessio Dionisi. Questa la breve nota diffusa dal club siciliano: “A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Inzaghi ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.

La nomina arriva a due giorni di distanza dalla comunicazione ufficiale dell'esonero di Dionisi, che ha concluso la stagione regolare di Serie B all'ottavo posto, conquistando la partecipazione ai playoff ma uscendo di scena col Palermo già al primo turno contro la neopromossa Juve Stabia. Con la scelta di ripartire da Pippo Inzaghi, il club rosanero si candida ancora di più ad essere una delle principali candidate alla promozione in Serie A, categoria che manca dalla stagione 2016/2027.

Per puntare all'obiettivo massimo, il Palermo riparte da un allenatore che nella sua carriera ha già ottenuto tre promozioni, una dalla Serie C alla Serie B alla guida del Venezia e due dalla Serie B alla Serie A con Benevento e Pisa. Nella principale categoria italiana, Filippo Inzaghi vanta esperienze anche alla guida di Milan, Bologna e Salernitana.

Per la sostituzione di Inzaghi, il Pisa è al lavoro da giorni per individuare la migliore soluzione e il nome in pole position resta quello dell'ex allenatore del Genoa Alberto Gilardino, che ha fornito la sua massima disponibilità ma non ha ancora raggiunto un'intesa totale dal punto di vista economica col club toscano.