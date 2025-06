Palermo, mercati top e stagione flop: i perché del fallimento, chi lascia e da chi si riparte

Tre anni fa, il Palermo tornava in Serie B trascinato dai goal di Matteo Brunori, e si affacciava alla seconda divisione italiana con l'idea di salire in A nel minor tempo possibile; il nono posto della prima campagna si poteva preventivare, ma già dalla seconda annata ci si poteva aspettare qualcosa in più dai rosanero, sesti in regular season ed eliminati in semifinale playoff dal Venezia di quel Joel Pohjanpalo che oggi non è riuscito a bissare la promozione dopo aver scelto di tornare in Serie B a gennaio. A tutti gli effetti il Palermo 2024/25 ha fatto molto peggio della sua versione 2023/25: ottavi in campionato e fuori al primo turno playoff contro la Juve Stabia. Cosa non ha funzionato? E soprattutto, cosa succede adesso?

UN MERCATO DA A, MA CHE FLOP - E pensare che entrambe le campagne trasferimenti hanno visto arrivare dalle parti del Barbera giocatori di primo livello: in estate un mercato da 10 milioni, con Jeremy Le Douaron dal Brest qualificato alla Champions, Thomas Henry dal Verona, Blin dal Lecce, Baniya dal Trabzonspor, l'esperienza di Sirigu e la permanenza di Brunori. Tutto nelle mani di Alessio Dionisi, tecnico propositivo e con esperienza in Serie A. Ebbene, il rapporto tra Dionisi e la piazza non è mai decollato, Brunori nella prima parte di stagione è stato protagonista suo malgrado di un periodo di scarso utilizzo in autunno e i risultati hanno sempre faticato ad arrivare (mai tre vittorie di fila). A gennaio la società, nella galassia del City Group, ha alzato il tiro: Pohjanpalo dal Venezia, Audero dal Como, Magnani dal Verona, con timone del mercato che è passato da De Sanctis a Osti. Dionisi a un certo punto è stato sfiduciato, ma la decisione è stata quella di continuare ugualmente con lui. Una stagione piena di contraddizioni. E adesso?

CHI NON RESTA, DA CHI SI RIPARTE - Sono tanti i giocatori su cui riflettere: Di Francesco, Di Mariano, Insigne. I portieri, con quattro interpreti del ruolo che si sono alternati in stagione (Gomis, Desplanches, Sirigu, Audero), Henry e Baniya. Lo stesso Osti ha il contratto in scadenza a giugno, quindi andrà fatta chiarezza sulla guida dell'area mercato. Poi verrà presa una decisione importante sull'allenatore. Di sicuro, la pietra angolare del sogno promozione è JoelPohjanpalo, che nel 2025/26 avrà una stagione intera per centrare l'obiettivo.

TOTO-ALLENATORE - E a proposito di specialisti in Serie B, sarà interessante capire cosa vorrà fare Pippo Inzaghi, fresco di ennesima promozione, stavolta col Pisa. Si cimenterà in Serie A, dove non si è mai affermato, o vorrà provare un'altra impresa in cadetteria in una piazza esigente come quella di Palermo? Nomi alternativi, se così non sarà, sono quelli di Fabio Pecchia, altro guru della categoria, dell'ex Genoa Alberto Gilardino, del dezerbiano del Mantova Davide Possanzini.