Palermo, Pohjanpalo è tornato bomber: il retroscena con Belotti

Quando gioca in Serie B Joel Pohjanpalo è nella sua zona di confort. Si trasforma in una macchina da gol e non lo fermano più. E' stato così quando era nel Venezia trascinato in Serie A dai suoi gol, sta succedendo di nuovo a Palermo: otto gol nelle prime otto partite in rosanero, nell'ultima giornata di campionato ha fatto una tripletta al Sassuolo capolista decisiva per il 5-3 della squadra di Dionisi. Con le sue reti il finlandese classe '94 ha portato 8 punti a una squadra in piena zona playoff, senza di quelli sarebbero a metà classifica ad appena +3 sulla zona playout.

POHJANPALO E L'ADDIO AL VENEZIA - Per capirci, Pohjanpalo ha fatto più gol in due mesi con il Palermo che in tutta la prima parte di stagione col Venezia (6 reti). Nei due anni in B con gli arancioneroverdi i numeri sono decisamente diversi: 42 centri in 76 gare, nella stagione scorsa ha vinto la classifica cannonieri conquistando la promozione tramite i playoff, è diventato il primo giocatore nella storia della Serie B a vincere due volte il premio come MVP del mese e dopo il ritiro di Modolo è stato nominato capitano della squadra. Sei mesi con la fascia al braccio prima di firmare col Palermo: un affare da circa 5 milioni di euro, ingaggio superiore rispetto a quello che prendeva in Serie A.

POHJANPALO-BELOTTI, IL RETROSCENA - Il Palermo nel mercato invernale l'aveva individuato come obiettivo principale per rinforzare l'attacco: prima hanno trovato l'accordo con l'attaccante, poi l'intesa col Venezia dopo qualche settimana di trattative. Durante i colloqui c'è stata una fase in cui l'affare si stava arenando, i due club non si schiodavano dalle loro posizioni e tra domanda e offerta ballavano ancora 2 milioni; in quei giorni i rosanero stavano studiando il piano B: si trattava del Gallo Belotti, in uscita dal Como dove non stava giocando molto. Quello che sarebbe potuto diventare un clamoroso ritorno in realtà è stata solo una suggestione durata pochi giorni, perché poi l'operazione Pohjanpalo si è sbloccata e il giocatore è arrivato a Palermo. E ha ricominciato a segnare.