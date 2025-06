Palladino, rinnovo e poi in bilico? Pradè dopo Venezia-Fiorentina: "Faremo delle valutazioni"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole dopo la sconfitta contro il Venezia:

"Una partita dopo una settimana difficile tra Roma e giovedì sera. Oggi la squadra ha portato dentro quelle sensazioni contando anche le assenze. La partita è stata sbloccata da un episodio dubbio, ma la Fiorentina non può perdere col Venezia. Abbiamo lasciato 8 punti contando anche il Monza".

PALLADINO - "Non va bene parlare a caldo ma ho parlato con Commisso e Ferrari, verranno fatte delle analisi profonde. Dobbiamo capire delle cose che sono andate, vedi le gare con le big ma che poi fa una prestazione del genere. Siamo ambiziosi, con una proprietà forte, devi far risultato. Adesso bisogna finire il campionato bene. Domenica bisogna vincere, non importa come. Speriamo di recuperare qualcuno".

Al tecnico, oltre alla brutta sconfitta maturata al Penzo, vengono contestate le eliminazioni dalle coppe (agli ottavi con l'Empoli in Coppa Italia, in semifinale con il Betis in Conference League) e un rendimento troppo altalenante in campionato. Per il momento, ancora un punto divide il rendimento attuale (59 punti) da quello finale della stagione 2023/24, l'ultima con Italiano in panchina.