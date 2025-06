Pallone d’Oro 2025: Dembele favorito, spera anche Donnarumma a quota 8

Il verdetto della finale di Champions League influenzerà anche il voto per il Pallone d’Oro 2025 e Ousmane Dembele parte senza dubbio favorito nei pronostici. Luis Enrique ha trovato il modo di far performare al massimo un giocatore che al Barcellona ha dovuto fare i conti con la pigrizia. Una storia passata, visto che il francese è stato decisivo per la cavalcata Champions del PSG sia grazie al bottino di 8 gol e 6 assist, che a un inatteso contributo difensivo in una squadra ricca di talenti.

Le quote Pallone d’Oro 2025 tolgono gli ultimi dubbi, visto che Dembélé domina i pronostici a 1.50, con Lamine Yamal che probabilmente avrebbe preferito vedere l’Inter Campione d’Europa e che ha il Mondiale per Club e la Nations League per provare a recuperare, ma al momento è proposto su Betaland a 3. C’è un italiano sul podio, Gianluigi Donnarumma, che nonostante il ruolo penalizzante può ancora ambire al successo, anche se a quota 8 le speranze non sono molte.

Tanti ex Serie A saranno protagonisti: Mohamed Salah e Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, sono bancati rispettivamente a 8 e 10 volte la posta, mentre i primi nomi del nostro campionato sono Lautaro Martínez e Marcus Thuram, entrambi a quota 35.