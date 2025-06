Palmeiras-Al Ahly: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Palmeiras e Al Ahly si affrontano al MetLife Stadium nel New Jersey nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Tutto in equilibrio nel gruppo A, visto che entrambe le partite della prima giornata (Al Ahly-Inter Miami e Palmeiras-Porto) sono terminate 0-0.

Tutte le informazioni su Palmeiras-Al Ahly: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita: Palmeiras-Al Ahly

Data: giovedì 19 giugno 2025

Orario: 18.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PALMEIRAS (3-4-3): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Torres, Rios, Moreno, Piquerez; Estevao. Vitor Roque, Raphael Veiga. All. Ferreira.

AL AHLY (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Dari, Attiyat Allah; Ben Romdhane, Ateya; Zizo, Fathi, Trezeguet; Abou Ali. All. Riveiro.

DOVE VEDERE PALMEIRAS-AL AHLY IN TV - La sfida tra Palmeiras e Al Ahly si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

PALMEIRAS-AL AHLY IN DIRETTA STREAMING - Palmeiras-Al Ahly sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Edoardo Testoni.