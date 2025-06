Palmeiras-Botafogo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Al via gli ottavi di finale del Mondiale per Club con un derby tutto brasiliano: Palmeiras-Botafogo.

Al Lincoln Financial Field di Philadelphia scendono in campo le due formazioni verdeoro per il primo atto della fase a eliminazione diretta della competizione FIFA. Il Palmeiras ha chiuso il gruppo A al primo posto davanti all'Inter Miami, il Botafogo invece è arrivato secondo nel gruppo B eliminando a sorpresa l'Atletico Madrid. Chi passa il turno, ai quarti di finale se la vedrà con la vincente tra Benfica e Chelsea.

Tutte le informazioni su Palmeiras-Botafogo: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

PALMEIRAS-BOTAFOGO: CANALE TV E STREAMING

Partita: Palmeiras-Botafogo

Data: sabato 28 giugno 2025

Orario: 18.00 italiane

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS-BOTAFOGO

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira.

BOTAFOGO (4-3-3): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Newton; Savarino, Igor Jesus, Artur. All. Paiva.

DOVE VEDERE PALMEIRAS-BOTAFOGO IN TV - La sfida tra Palmeiras e Botafogo si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

PALMEIRAS-BOTAFOGO IN DIRETTA STREAMING - Palmeiras-Botafogo sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - DAZN non ha ancora comunicato a chi è affidata la telecronaca della partita.