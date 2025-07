Panchina Sampdoria, contatto fallito con Evani. Si va verso il duo Lombardo-Gregucci

Tentativo di ricomorre con il tecnico protagonista del successo nei playout fallito. Pronta la soluzione interna 'low cost'

La Sampdoria è ufficialmente senza allenatore. Alla mezzanotte del 30 giugno sono scaduti i contratti in essere, lasciando la panchina scoperta proprio mentre si avvicina il momento cruciale per l’avvio della nuova stagione. Il presidente Matteo Manfredi è al lavoro per chiudere entro giovedì, con l’obiettivo di dare finalmente il via alla programmazione tecnica e al mercato L’offerta economica messa sul tavolo per la nuova guida tecnica è di 140.000 euro netti annui, cifra che finora ha rappresentato un ostacolo più che un incentivo. La trattativa con Alberico Evani si è chiusa negativamente: l’ex vice di Mancini ha deciso di tirarsi fuori, anche alla luce di un’intervista piuttosto critica rilasciata domenica scorsa, che ha irrigidito ulteriormente i rapporti.

Salvatore "Lillo" Foti è stato contattato, ma l’accordo economico non è mai stato vicino. Il suo precedente ruolo da vice di José Mourinho al Fenerbahçe gli garantiva un ingaggio superiore a quanto proposto dalla Sampdoria. Nessun passo avanti concreto, dunque, nonostante il profilo fosse gradito sotto il profilo tecnico. Discorso simile per Beppe Iachini, profilo molto amato dalla tifoseria. Il suo nome è stato valutato, resta appena fuori portata rispetto all’attuale disponibilità di spesa ma sarebbe raggiungibile. La sensazione però è che il Doria sia orientato a fare altre scelte. Dentro il budget previsto rientrano infatti due figure ben note all’ambiente blucerchiato: Attilio Lombardo e Angelo Gregucci. Entrambi sono considerati molto vicini alla riconferma, con un ruolo maggiormente di primo piano rispetto a quello ricoperto sino ad oggi, e al momento rappresentano le opzioni più concrete.

Le tempistiche sono serrate. Manfredi punta a chiudere entro domani o giovedì, anche per evitare ulteriori ritardi nella costruzione della squadra. Per ora non ci saranno colpi di scena, a meno che Joseph Tey non dia il via libera a nuovi investimenti, scenario che potrebbe riaprire la corsa ad altri candidati oggi fuori dal radar. In attesa della scelta finale, che però va verso la 'promozione' di Popeye e Gregucci, una conferma è già nell’aria: il professor Paolo Bertelli resterà come preparatore atletico, assicurando continuità almeno su un fronte tecnico in un momento di piena incertezza.