Panchina Sampdoria, Walker spinge per Donati: è vicinissimo. Possibile soluzione ibrida con anche Lombardo

Per la panchina blucerchiata il nome forte è quello di Donati. Per accontentare i tifosi, si potrebbe optare per una soluzione 'ibrida'

Ancora nessuna decisione ufficiale sul nuovo allenatore della Sampdoria, ma l’annuncio potrebbe arrivare già oggi. L’attesa, però, sta esasperando i tifosi, già provati dall’addio di Evani e ora ancora più frustrati dal fatto che, all’8 luglio, la Samp sia praticamente l’unica squadra professionistica italiana tra Serie B e Serie A senza guida tecnica. Il tempo è finito e il ritardo viene ormai percepito come segno evidente di confusione gestionale. Al momento, i nomi più caldi sono quelli di Massimo Donati e Attilio Lombardo. La candidatura di Donati ha acceso un forte scetticismo, non tanto sulla persona – stimata e ben vista dall’ambiente blucerchiato – quanto sulle modalità che avrebbero portato alla sua individuazione. Pare infatti che anche stavolta sia entrato in gioco il famigerato algoritmo, già utilizzato l’anno scorso per alcune scelte tecniche, e soprattutto il pressing di Nathan Walker, braccio destro di Joseph Tey e figura sempre più dominante nella gestione del club.

Secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe cercando una soluzione “ibrida” per accontentare tutte le parti in causa: Tey continua a spingere per Donati, mentre Andrea Mancini e larga parte della tifoseria vorrebbero il ritorno di Lombardo. La proposta sul tavolo sarebbe quella di Donati allenatore e Lombardo vice, una sorta di fusione tra esigenze strategiche e riconoscimento del legame con la storia e l’identità della Samp. Donati avrebbe già pronto un primo staff molto ristretto con Andrea Faccioli come vice e Lorenzo Dolcetti nel ruolo di match analyst, ma la sua squadra potrebbe essere ristrutturata in funzione della nuova formula, integrando proprio Lombardo e anche Angelo Gregucci, il cui ruolo sarebbe ancora da definire. Resta sullo sfondo l’ipotesi di un nome a sorpresa, ma al momento appare una pista secondaria.

Intanto secondo Il Secolo XIX sul fronte atletico Manfredi avrebbe deciso di rinnovare il contratto a Paolo Bertelli, segnando un dietrofront rispetto alla scelta fatta un anno fa, quando fu proprio lui – su indicazione dell’area performance e prima dell’arrivo di Accardi – a interrompere la collaborazione, informando Andrea Pirlo.