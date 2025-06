Papu Gomez in Serie B? Mirabelli lo vuole al Padova

El Papu può tornare a giocare in Italia. Alejandro Gomez ha ricevuto una chiamata da Massimiliano Mirabelli (ex Milan e Inter), responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo del Padova neo-promosso in Serie B.

L'attaccante argentino, 37 anni, è attualmente senza squadra dopo essersi svincolato dal Monza un anno fa a giugno 2024. Dopo aver ricevuto una squalifica per essere risultato positivo a un controllo antidoping effettuato a ottobre 2022, quando giocava al Siviglia. El Papu avrebbe assunto uno sciroppo di suo figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, senza il consenso del proprio medico e del club spagnolo.

Dallo scorso dicembre Gomez si è allenato con il Renate in Serie C. In carriera ha vestito anche le maglie di Arsenal Sarandí, San Lorenzo, Catania, Metalist e Atalanta.

Sempre secondo Sky, il Padova è interessato anche a due centrocampisti italiani: lo svincolato Daniele Baselli (classe 1992 ex Cittadella, Atalanta, Torino, Cagliari e Como) e il giovane Riccardo Pagano (classe 2004) della Roma reduce da un prestito al Catanzaro.