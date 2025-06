Papu Gomez: "Padova? Ho avuto un colloquio con Mirabelli, voglio un progetto serio e tornare al massimo"

Alejandro “El Papu” Gomez si sta preparando per un possibile ritorno in campo. L’ex giocatore argentino di Catania, Monza e Atalanta sta continuando ad allenarsi in vista di una scelta definitiva che arriverà nelle prossime settimane, contando il fatto che il Padova di Massimiliano Mirabelli ha contattato il calciatore per farlo unire al proprio progetto.

IL PROGETTO PADOVA - A Sky Sport, in occasione dell’Illumia Padel Cup, Gomez ha confermato i contatti con il Padova: “Sì, ho avuto un colloquio con Mirabelli, è molto bello quando una squadra ti vuole così fortemente, tra qualche settimana deciderò cosa fare e nel frattempo mi allenerò“.

GLI ALLENAMENTI - “Allenamenti? Mi sento benissimo, ho fatto un sacrificio enorme durante questi quasi 2 anni, non è stato facile mentalmente ma mi sono allenato sempre e tenuto bene fisicamente e nell’ultimo anno mi sono allenato con il Renate, che ringrazio. Ho tanta voglia di tornare. Ritorno in campo? Sicuro, voglio essere io a decidere quando smettere e quando no, la voglia di tornare è massima. Ho fatto un grande sacrificio, ora manca pochissimo e l’idea è trovare una squadra per il ritiro precampionato“.

OBIETTIVI - “Sicuramente sarà emozionante, queste lacrime sono di sofferenza: quando ti tolgono qualcosa che ami è così, questa immagine la penso da tanto tempo quindi speriamo che si possa avverare tra poco. L’Italia è un paese che amo, il campionato italiano l’ho sognato da bambino e per fortuna ci ho giocato per 10 anni: l’Italia è il massimo e l’idea è tornare a un calcio competitivo, proposte all’estero ma niente che mi convinceva, se posso continuare in Italia è meglio“.

COSA CONTA - “Alla mia età non conta la parte economica, voglio un progetto serio dove posso tornare competitivo e ogni domenica si prova a vincere“.