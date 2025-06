Paradosso Caprile: in prestito dal Napoli al Cagliari, se perde è campione d'Italia?

Sulla strada dello Scudetto, per il Napoli, c'è il Cagliari. E il portiere del Cagliari, da gennaio, è Elia Caprile, in prestito proprio dalla società azzurra. Ora, per laurearsi campione senza preoccuparsi del risultato dell'Inter a Como nell'ultima giornata di campionato, la squadra di Antonio Conte deve battere i sardi al Maradona, e quindi fare goal al portiere che a tutti gli effetti è un suo tesserato.

Ovviamente, questa è soltanto una situazione curiosa: Caprile gioca per il Cagliari, ha definito la salvezza dei rossoblù il suo personale Scudetto e l'ha centrato con la vittoria per 3-0 sul Venezia. Il fatto che sia di proprietà del Napoli non inciderà sulla sua prestazione venerdì sera, ma è comunque curioso notare che, in caso di quarto Scudetto per i partenopei, il portiere, che ha giocato quattro partite col Napoli in autunno in corrispondenza di un infortunio per Meret, risulterebbe parte del percorso che ha portato la squadra ad essere campione d'Italia.

Chiaro però che non parteciperebbe ai festeggiamenti di quella che, all'atto pratico, non è la sua squadra in questo momento: non verrebbe riconosciuto come effettivo vincitore del titolo, al pari di Kvaratskhelia, Zerbin e Folorunsho, dunque qualsiasi allusione è da respingere, fermandosi solo alla particolarità dello scenario eventuale.