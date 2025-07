Paredes torna a casa: accordo totale fra Roma e Boca Juniors, le cifre

Accordo verbale totale fra Boca Juniors e Roma per il ritorno in Argentina di Leandro Paredes.

Leandro Paredes si prepara a fare ritorno al Boca Juniors. Dopo varie settimane di lunghe trattative fra la Roma e la società argentina, ecco che l’accordo fra club è stato finalmente raggiunto in maniera definitiva. Si attende, ora, solamente che che il centrocampista raggiunga Buenos Aires per sostenere le visite mediche di rito e porre la sua firma nero su bianco sul contratto che lo legherà nuovamente al Boca.

ACCORDO TOTALE – Un accordo trovato in queste ultime ore fra Roma e Boca Juniors, dopo che Paredes aveva già accettato la possibilità di ritornare in Argentina e aveva concordato i termini contrattuali con il club sudamericano. Accordo verbale raggiunto sulla base di una cifra complessiva (bonus inclusi) che può raggiungere i 3,5 milioni di euro. Si tratta di un vero e proprio ritorno a casa per Paredes che conclude così l’esperienza in Italia e nella capitale, con i giallorossi che hanno agevolato l’addio del centrocampista ex PSG e Juventus.