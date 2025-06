Roma, Paredes dice no a Nedved: aspetta il Boca, ma c'è una clausola

Leandro Paredes è sempre più al centro della Roma. Con Juric ha pensato seriamente all’addio anticipato (il contratto scade a giugno 2025), ma con Ranieri si è ripreso il posto in mezzo al campo. Venerdì contro il Genoa giocherà la sua quinta partita di fila in campionato. Quest’anno non gli era mai successo. E per il momento l’Argentina può aspettare. Il Boca Juniors continua a corteggiare Paredes. Ander Herrera, neoacquisto della squadra argentina, ha risposto ieri ad un tifoso che chiedeva il ritorno di Leandro: “Ci ho parlato al telefono. Penso che lo faremo tornare”. Intanto Mateo Serna, figlio di Chicho, membro del consiglio calcistico del Boca, ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae col giocatore giallorosso. Il ritorno in Argentina è sempre stato uno dei suoi obiettivi, ma resta complicato a gennaio.

IL FUTURO - Buenos Aires aspetta Paredes, ma Leandro ha una clausola nel contratto che gli permette di rinnovarlo per un altro anno. Infatti, se giocherà il 50% delle partite e la Roma riuscirà a centrare la qualificazione alle coppe europee si prolungherà fino al 2026. La situazione di classifica dei giallorossi non è delle migliori, ma se c’è la volontà dell’argentino il club è disposto a mettersi a ‘tavolino’ per il prolungamento. Nel frattempo, ha detto ‘no’ all’Al-Shabab. Il club arabo gli ha offerto un contratto da 12 milioni di euro all’anno, ma Leandro vuole rimanere e non ha intenzione di trasferirsi in Arabia. Già questa estate aveva rifiutato due offerte faraoniche.

