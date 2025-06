Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito. Con Evani e Lombardo dall'inizio avremmo fatto i playoff"

Dopo la retrocessione in Serie C, la Sampdoria prova a raccogliere i pezzi. A parlare è Roberto Mancini, consigliere del club ed ex bandiera blucerchiata, che ha lanciato un messaggio di vicinanza ai tifosi e alla società. "Il momento è difficile, il più difficile. Però i tifosi della Sampdoria sono tifosi speciali da sempre e sapranno essere vicini alla squadra e alla società anche in questa circostanza. A loro dico quello che diceva Paolo Mantovani, finché i tifosi della Sampdoria canteranno, non avremo problemi per il futuro".

IL PARERE DEL MANCIO - "Se Evani e Lombardo ci fossero stati dall'inizio, la Samp avrebbe fatto i playoff" prosegue Mancini a Il Secolo XIX. "Ma ormai non ha più nessun senso parlare di queste cose. Bisogna invece metabolizzare quello che è successo, rimboccarsi le maniche e sperare che le cose possano velocemente migliorare".

TIFOSI - "Sono i tifosi migliori del mondo, lo saranno sempre, lo saranno anche in Serie C. Sono sicuro che la squadra potrà contare sempre sul loro appoggio".

AMBIENTE DELUSO - "Ed è comprensibile, la Sampdoria non è mai stata in questa categoria, è ovvio che chi tifa per la Samp adesso sia abbattuto".

RAPPORTO COL CLUB - "Io per la Sampdoria ci sarò sempre, l'ho detto e lo ribadisco. Però purtroppo non posso più giocare".

CONTATTI COL FIGLIO - "Sì certamente, ci siamo sentiti. Se abbiamo parlato del suo futuro? No, come si fa adesso? È troppo presto, non sono trascorse nemmeno ventiquattro ore, adesso non è certo il momento di pianificare ma soltanto quello di metabolizzare quello che è successo per provare a ripartire. Bisogna sperare che dopo anni difficili, difficili come non ce ne sono mai stati, possa invece iniziare un periodo nuovo".

I MOTIVI DELLA RETROCESSIONE - "Non sta a me giudicare cosa è stato o non è stato fatto. Io ho seguito soltanto un po' di allenamenti nell'ultimissima parte della stagione, non posso sapere le dinamiche all'interno della società".

LA RISONANZA ALL'ESTERO - "Il calcio è anche questo, purtroppo ogni tanto accadono queste cose. Ha fatto scalpore perché la Sampdoria è una società molto importante. Lo è a livello nazionale ma anche a livello internazionale per cui ovunque, anche all'estero, si parla della sua retrocessione in Serie C".

FUTURO - "Chiamate dall'estero, ad esempio dall'Inghilterra? Non ancora, no".

PRESIDENTE MANFREDI - "No, non ci siamo sentiti. Credo che il momento sia molto complicato, lo è per tutti…"

SERIE C - "Io non sono un esperto di Serie C, è una categoria che non conosco. La Serie B è già un torneo molto complicato, so che la Serie C lo è ancora di più. Ci vogliono le conoscenze adatte, le competenze adatte, però adesso è presto per andare oltre".

L'APPELLO - "Sarebbe quello di restare uniti più che mai. Di questo adesso c'è bisogno: di compattezza e unità".