Parma, Chivu: "Il Napoli si gioca lo scudetto, ma per noi è una finale"

Parma e Napoli si giocano tantissimo nella sfida del Tardini delle 20:45 di domenica 17 maggio. I partenopei sono in piena lotta scudetto, mentre i ducali devono salvarsi. Alla viglia della 37esima giornata di Serie A ha parlato, in conferenza stampa, Christian Chivu, allenatore dei padroni di casa. MENTALITA' E SCUDETTO - "E' una finale come tutte le altre disputate finora. La mentalità, la preparazione, l'approccio alla partita rimane quello, trattiamo tutte le gare come una finale. Abbiamo preparato la sfida nella giusta maniera per essere all'altezza di quello che affronteremo domani. Tutte le squadre affrontate hanno sempre voluto vincere, ovvio che a questo punto della stagione si giocano il campionato, ma anche noi ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una partita difficile per entrambe, bisogna gestire qualche emozione in più. Bisogna esser all'altezza nel gestire il lato mentale. Siamo a fine stagione, dobbiamo gestire anche l'aspetto fisico. Non sarà semplice né per loro né per noi. Siamo consapevoli dell'avversario che affronteremo domani, la forza di una squadra guidata da un allenatore che è un vincente. Dobbiamo essere al meglio, saper gestire i momenti e sfruttare quello che l'avversario concede, consapevoli che affrontiamo una squadra che si gioca un pezzo di scudetto e che deve vincere". BIG - "Entriamo in campo sempre per fare del nostro meglio, questo è stato il mantra da quando son qui, lo stanno facendo. Bisogna essere ottimisti, senza però guardare indietro a quello che è stato. Il passato non regala nulla in questo momento, conta che affrontiamo una squadra forte e dovremo essere all'altezza di questo tipo di partita. Faremo di tutto per raggiungere quello che è l'obiettivo, ci vogliono coraggio, autostima, sacrificio, tante cose che abbiamo saputo far vedere in alcuni momenti della gestione. Se stiamo ad analizzare la tattica, le scelte erano quelle, non si poteva cambiare più di tanto. Spesso dico che la parte mentale, l'autostima, dare il meglio per il gruppo spesso fa la differenza". ISOLARE LA SQUADRA - "Abbiamo vissuto una settimana normale, bisogna mantenere i piedi per terra, trovare nuove energie e fare il meglio nel quotidiano, in ogni allenamento per esser pronti per una partita come quella di domani. Si tratta di autostima, coscienza, nell'andare a vedere con ottimismo il bicchiere mezzo pieno, consapevoli del fatto che abbiamo lavorato sodo e ottenuto risultati importanti. Abbiamo magari lasciato qualcosa quando le aspettative erano alte. Quello che abbiamo imparato in questi mesi è avere il coraggio di guadarci allo specchio. Su questo non ho nulla da rimproverare loro, hanno sempre cercato di assorbire quello che abbiamo trasmesso. Hanno cercato di dare il massimo, nel calcio alla fine puoi controllare quello che fai nel quotidiano, quello che metti sul piatto per la squadra. Il risultato a volte è determinato da episodi. Bisogna accettarlo guardando con consapevolezza che il lavoro prima o poi paga". BERNABE ED ESTEVEZ - ""Estevez ha fatto qualche allenamento, ne abbiamo uno oggi e un altro domattina. Sta meglio. Mi aspetto di vedere anche Bernabé in campo oggi con noi. Credo saranno a disposizione". TIFOSI - "Vogliamo i tifosi allo allo stadio, come sempre stati nella nostra gestione. Speriamo di toglierci una bella soddisfazione dopo la partita. Vorrei ringraziarli, visto che sarà l'ultima volta che saremo al Tardini, per quello che hanno fatto per noi e speriamo che domani possano darci nuovamente quel qualcosa in più".