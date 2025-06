Parma, Chivu: "Stop Leoni, ecco come stiamo in difesa. La verità su Man"

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima di campionato da disputare in casa dell'Atalanta, dove è necessario fare risultato per assicurarsi la salvezza a prescindere dai risultati degli altri campi:

"Esiste la possibilità che non sia l'ultima partita, teniamo tutto in considerazione perché è giusto farlo. Dobbiamo accettare la realtà della situazione, siamo pronti, lucidi, quanto serve per inseguire il nostro obiettivo. Io ho sempre trattato ogni gara come fosse la prima o l'ultima, è giusto così, con la stessa passione. Son tutte finali, facevo così quando ero calciatore. Questa è la tredicesima finale, è importante come le altre dodici finora".

CONDIZIONI - "La squadra sta bene, è serena. Abbiamo lavorato bene in settimana, i recuperi sono gli stessi di settimana scorsa. Cancellieri è in gruppo, Mihaila ha fatto mezzo allenamento. Abbiamo perso Leoni, ha un problema al collaterale. Ieri ha subito un piccolo infortunio in allenamento, domani non ci sarà".

DIFESA - "Vogliacco si è allenato con noi, era a disposizione settimana scorsa per sua volontà anche se non aveva recuperato, ma avrebbe rischiato il tutto per tutto. Questa settimana si è allenato, domani vedremo, abbiamo un'alternativa in più, nonostante abbiamo perso Giovanni. Torna Valenti, abbiamo Circati e Balogh e all'occorrenza anche Delprato".

MAN - "Man ha avuto un problema al tallone, settimana scorsa non si è allenato. Ha provato ad esserci contro il Napoli ma c'era troppo dolore. Questa settimana si è allenato regolarmente, sarà tra i convocati".

FUTURO - "Quando si parla di futuro, c'è troppa preoccupazione sulla reputazione. Io ho la coscienza, vale più della reputazione. Una coscienza che rappresenta ciò che sono, non è la reputazione che rappresenta quello che sono o vorrei essere. Mi basta sapere la passione, l'impegno, le ore dedicate per la società e la squadra. Non ho avuto tempo di pensare al futuro, siamo rimasti solo concentrati sull'obiettivo salvezza".

TIFOSI IN TRASFERTA - "Speriamo di festeggiare insieme a fine partita, li ringraziamo per il supporto che ci danno, l'amore e l'attaccamento per questa maglia. Come detto nel post gara a Parma, assicuro che anche i calciatori hanno lo stesso attaccamento per questa maglia e per il raggiungimento dell'obiettivo".