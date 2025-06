Parma, dal Molde arriva Mathias Fjortoft Lovik: chi è il nuovo terzino di Pecchia

Il Parma ha trovato l’accordo con il Molde per Mathias Fjortoft Lovik, terzino sinistro classe 2003. Sarà lui il primo rinforzo per Fabio Pecchia nel calciomercato invernale. ACCORDO - L’intesa, come riporta Fabrizio Romano, è stata trovata sulla base di sei milioni di euro e il calciatore, già domani, dovrebbe essere in città per firmare il contratto che lo dovrebbe legarlo al Parma fino al 30 giugno 2029. NUMERI - Terzino sinistro di spinta, Lovik è nato e cresciuto nel Molde, l’unica maglia vestita in Norvegia. Dal 2021 a oggi ha disputato un totale di 109 partite in tutte le competizioni, con sette gol e 12 assist, maturando anche un’ottima esperienza internazionale. Sono, infatti, 27 le apparizioni in coppe europee, tra Champions League, Europa League e Conference League. Il Parma si aggiudica, così, un terzino che, pur essendo ancora giovane, porterà un bagaglio importante agli ordini di Fabio Pecchia. CONFERMA - Ole Jakob Strandhagen, direttore sportivo del Molde, all’emittente TV2, ha confermato i passi avanti: “Il dialogo è stato buono e costruttivo, speriamo che tutto vada bene. Si sono comportati in maniera seria e siamo d’accordo quasi su tutto, anche se resta ancora qualcosa da discutere”.